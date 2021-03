Eric Garcia: “Futuro? Ancora non so se sarà a Barcellona o altrove”

Eric Garcia, difensore spagnolo del Manchester City, ha parlato del suo futuro a Teledeporte, da tempo nel mirino del Barcellona. Queste le parole del classe ’01: “Sono concentrato su ciò che mi accade, ora con la nazionale c’è in arrivo una partita molto importante contro il Kosovo, e poi verrà quello che verrà. Non so se sarà il Barça o altro…”.

Foto: Twitter Manchester City