Eric Garcia: “Abbiamo un gruppo affiatato. Morata sfortunato, ma è un grande giocatore”

Intervistato da Sport, il difensore della Spagna e del Barcellona, Eric Gracia, ha parlato della situazione della Nazionale dopo il pareggio contro la Svezia: “La nostra ambizione è massima, dobbiamo andare per gradi, partita dopo partita , ma l’ambizione della squadra è grandissima. Il gruppo è spettacolare ed è molto affiatato, con un livello enorme nella formazione. Non ho mai visto una dedizione del genere e questo la dice lunga sulla squadra e sulle sue ambizioni. Ma la Polonia viene prima. Morata? Tutta la squadra è in grado di fare gol, Álvaro è stato sfortunato nell’occasione, ma sappiamo tutti che è un grande giocatore , ha la nostra fiducia, ci supportiamo a vicenda e segnerà tanti gol”.

Foto: Twitter personale