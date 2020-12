Eredivisie, l’AZ crolla in casa contro il Groningen alla prima dopo l’esonero di Slot

Ha fatto scalpore nel weekend la notizia dell’esonero di Arne Slot, tecnico dell’AZ Alkmaar. Slot stava avendo ottimi risultati sia in Eredivisie che in Europa League, dove ha strappato 4 punti nelle due gare contro il Napoli. Nel pomeriggio di sabato sono emersi maggiori dettagli sulle motivazioni della decisione del club, ma la prima partita del dopo-Slot è andata molto male.

L’AZ ha perso per 2-1 in casa contro il Groningen nell’undicesimo turno di Eredivisie, non è bastato al 21′ il gol del vantaggio di Koopmeiners. A inizio ripresa è stato espulso per somma di ammonizioni Fredrik Midtsjo, e nel giro di cinque minuti gli ospiti hanno ribaltato il risultato grazie alla doppietta di El Messaoudi. All’85’ è terminata la gara anche di Bruno Martins Indi, autore del gol del pari contro il Napoli di giovedì sera, anch’egli per doppia ammonizione.

Dunque è finita nel peggiore dei modi la prima in panchina per l’ex vice di Slot, Pascal Jansen, con due cartellini rossi e zero punti conquistati dai suoi.

Foto: Twitter ufficiale AZ