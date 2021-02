Eredivisie, Lasse Schone segna all’esordio con l’Heerenveen ma non basta. L’AZ vince 3-1

Dopo essersi svincolato dal Genoa lo scorso mese di gennaio, Lasse Schone era andato ad allenarsi con l’Ajax, sua ex squadra. Era in attesa di trovare una sistemazione, ci aveva provato il Cagliari, salvo poi restare sui propri passi dopo una campagna acquisti di riparazione più che esaustiva. Alla fine il centrocampista è tornato in Olanda, all’Heerenveen, ed è già andato in gol questo pomeriggio sul campo dell’AZ.

E’ sua infatti la rete che accorcia le distanze per il club biancoazzurro dopo le marcature di Stengs e Koopmeiners, nel finale Gudmundsson chiude la gara sul 3-1 per i padroni di casa.

Il danese aveva giocato nelle giovanili dell’Heerenveen salvo mai debuttare in Eredivisie, dunque quello odierno si può definire esordio, condito da un gol purtroppo inutile ai fini del risultato.

Foto: Twitter Heerenveen