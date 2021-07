Dalla Francia: PSG, Navas indispettito dall’arrivo di Donnarumma

Ancora non è ufficiale, ma è praticamente certo che Gigio Donnarumma vestirà la maglia del Paris Saint-Germain. In casa parigina, però, c’è qualcuno che non ha preso bene questa notizia. Si tratta di Keylor Navas, che secondo l’Equipe si sarebbe infuriato nell’apprendere che non sarà più il titolare tra i pali. I colleghi transalpini riferiscono anche che l’estremo difensore costaricano potrebbe decidere di cambiare aria.

Foto: Twitter Keylor Navas