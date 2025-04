Equilibrio tra Bodo/Glimt e Lazio: è 0-0 all’intervallo

Si è concluso il primo tempo tra Bodo/Glimt e Lazio. E’ 0-0 all’intervallo, con tanto equilibrio e una chance per parte. Al 32′ rischio per la Lazio! Blomberg tutto solo all’interno dell’area di rigore, da ottima posizione prova la conclusione ma non impatta bene e la palla finisce sul fondo. Al 37′ la prima grande occasione per la Lazio. Zaccagni dalla bandierina calcia sul secondo palo, Marusic ci mette la testa ma chiama in causa Haikin che respinge. Sulla ribattuta Evjen allontana. E’ 0-0 al 45′.

Foto: sito Lazio