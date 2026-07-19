Equilibrio nel primo tempo tra Spagna e Argentina. E’ 0-0 al 45′ la finale del Mondiale

19/07/2026 | 21:56:15

Terminato il primo tempo della finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Come prevedibile ritmi non alti, equilibrio, diversi falli, Meglio la Spagna, però, dell’Argentina, con gli iberici che una buona palla gol l’hanno avuta.

Buona partenza per la Roja, dopo pochi minuti, conclusione di Yamal, si salva Martinez. Primo squillo della Spagna che fa la partita. Gara che vive di fiammate e pochi spunti, molto tattica e bloccata, con diversi falli. La Spagna però è messa meglio in campo, al 38′ buona chance per Oyarzabal, conclusione da fuori, facile per Dibu Martinez la presa bassa. Al 43′ sinistro di Cucurella, palla larga.

Finisce 0-0 il primo tempo.

Foto: sito Argentina