Episodio razzista in Spagna, Marca apre così: “Sconfitta di tutti, Diakhaby non sei solo”

Il quotidiano spagnolo Marca dedica la prima pagina interamente all’episodio di razzismo successo ieri durante Cadice-Valencia. “Sconfitta di tutti, tu non sei solo” si legge in grande, poi “intollerabile episodio razzista nel calcio spagnolo. Diakhaby se ne va dal campo dopo aver accusato Cala di insulti razzisti“. C’è solo un’immagine, quela di Diakhaby seduto in tribuna dopo aver rifiutato di riscendere in campo e lo sfondo è tutto nero. Scelta inequivocabile di Marca.

Foto: Marca