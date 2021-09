Episodi di razzismo in Ungheria-Inghilterra: la FIFA apre un’inchiesta

Episodi spiacevoli in Ungheria-Inghilterra ieri sera. La FIFA ha aperto ufficialmente un procedimento disciplinare contro la Federazione magiara per i ripetuti cori razzisti dei tifosi e il lancio di oggetti in campo nei confronti dei giocatori inglesi.

Questo quanto si legge: “Ancora una volta, la FIFA desidera affermare che la sua posizione rimane ferma e risoluta nel rifiutare qualsiasi forma di razzismo e violenza, nonché qualsiasi altra forma di discriminazione o abuso. Abbiamo una posizione di tolleranza zero molto chiara contro tali comportamenti ripugnanti nel calcio”.