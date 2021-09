Episodi di razzismo contro l’Inghilterra: la FIFA punisce l’Ungheria

La Commissione Disciplinare della FIFA ha sanzionato la Federcalcio ungherese (MLSZ), in merito al comportamento razzista avuto dai tifosi nella gara valida per la qualificazione ai Mondiali 2022 contro l‘Inghilterra, disputata lo scorso 2 settembre 2021. Ecco il comunicato: “Dopo aver analizzato e preso in considerazione tutte le circostanze, nello specifico la gravità degli incidenti (cori e gesti razzisti, lancio di oggetti, accensione di fuochi d’artificio, scale bloccate), il Comitato ha deciso che la MLSZ giocherà le sue prossime due partite casalinghe nelle competizioni FIFA senza spettatori; la seconda partita viene sospesa per un periodo di due anni. Inoltre, il Comitato ha inflitto un’ammenda di 200.000 franchi svizzeri (circa 184.000 euro). La posizione della FIFA rimane ferma e risoluta nel condannare ogni forma di razzismo e violenza, nonché ogni altra forma di discriminazione o abuso. La FIFA prende una chiara posizione di tolleranza zero contro un comportamento così ripugnante nel calcio. La decisione presa dalla Commissione Disciplinare FIFA è stata notificata alla MLSZ”.

Foto: Twitter Euro2020