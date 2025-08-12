Enzo Raiola: “Mancanza di rispetto verso Gigio, valuteremo con i nostri legali”

12/08/2025 | 23:25:02

Enzo Raiola ha parlato a Sky Sport commentando la questione Donnarumma: “Gigio è molto dispiaciuto, io sono esterrefatto, non me l’aspettavo da parte del Psg. Abbiamo vissuto tante stagioni di rispetto e risultati, è crollato un castello di quattro anni in dieci giorni. La situazione – ha aggiunto Raiola – è andata per le lunghe perché il Psg aveva dato condizioni a ribasso in primavera, che pure Gigio aveva accettato per amore dell’ambiente e dei tifosi. A marzo-aprile però, una volta deciso di andare avanti insieme, il club ha cambiato di nuovo le carte in tavola. Allora abbiamo preferito riparlarne dopo la finale di Champions. Ci siamo risentiti dopo la Coppa del Mondo, mi hanno confermato la situazione e ho risposto che Gigio avrebbe rispettato il contratto ma non avrebbe rinnovato. Poi, negli ultimi dieci giorni, il Psg ha di nuovo cambiato tutto. È una mancanza di rispetto, al di là delle decisioni tecniche di cui parla l’allenatore, e nei prossimi giorni vedremo anche con i miei avvocati come affrontare la situazione. A noi mai prospettata la prospettiva tecnica di cui parla Luis Enrique, alla coppa del mondo era Gigio il titolare, questa è la cosa che mi rattrista di più. city soluzione per la nazionale? scelta di non rinnovare fatta durante il mondiale, ora valuteremo le soluzioni, anche perché il psg ha richieste esagerate per cedere Donnarumma, parlano di rispetto ma si comportano così, bisognerà vedere. ripeto, valuterò con i legali perché anche a livello di immagine Gigio è stato danneggiato”.

FOTO: x PSG