ENZO MARESCA, IL PRIMO TITOLO INTERNAZIONALE NON SI SCORDA MAI

Breslavia si tinge di blu! Il Chelsea ribalta nella ripresa il Betis e si prende la Conference: 4-1, decisive le reti di Enzo Fernandez, Jackson, Sancho e Caicedo. Un successo che mette gli uomini di Enzo Maresca nella storia del club inglese. Infatti, si tratta della prima Conference League vinta dal club. Ma non solo. Con questo successo, il Chelsea è la prima squadra ad aver vinto tutte e tre le competizioni europee (Champions League, Europa League e Conference League). Una notte da sogno che corona la prima esperienza alla guida di una big per Enzo Maresca e spazza via le critiche, per larghi tratti fin troppo ingenerose, ricevute in stagione, nonostante la qualificazione alla prossima Champions League.

Appese le scarpe al chiodo nel gennaio 2017, inizia subito la sua carriera da allenatore ricoprendo il ruolo di vice all’Ascoli in Serie B fino alla 15esima giornata, prima di entrare nello staff tecnico del Siviglia. Dalla stagione successiva vola in Inghilterra, prima al West Ham come vice e poi, in seguito a una pausa di un anno entra nel mondo del Manchester City. Inizia come tecnico delle giovanili, per poi entrare nello staff tecnico di Pep Guardiolanella stagione 2022/23, l’anno dopo la sua prima esperienza come primo allenatore al Parma, dove viene chiamato in seguito alla retrocessione dei ducali e ci rimane fino alla 13esima giornata. Tornato al City ci rimane una sola stagione per continuare nella sua carriera di allenatore. Ed ecco la sfida Leicester, tornato in Championship, ma subito riportato in Premier League al primo colpo da Maresca grazie ai 97 punti che gli permettono di vincere il campionato davanti all’Ipswich Town. Una cavalcata di 46 giornate che lo consacra in Inghilterra. Ed è proprio per questo che il Chelsea è molto tentato di affidargli il proprio nuovo corso per tentare l’ennesima rinascita dalla cessione del club.

Adesso, alla prima annata in una big, subito qualificazione in Champions e vittoria della Conference League con il Chelsea. Per Maresca si tratta del primo trofeo internazionale vinto da allenatore. E chissà che non si tratti solo dell’inizio di un ciclo Blues targato Maresca.

Foto: Instagram Chelsea