Enzo Fernandez rivela: “Lautaro avrebbe calciato il quinto rigore in finale”

Intervenuto ai microfoni del TyC Sports, il centrocampista del Chelsea e della Seleccion, Enzo Fernández ha è tornato a parlare dell’ultimo Mondiale, rivelando un retroscena su Lautaro Martinez: “Il giorno prima avevamo fatto le prove in allenamento e Dibu Martínez mi ha consigliato di calciare al centro. Gli ho chiesto dove fosse più difficile per il portiere e lui mi ha detto che i tiro centrale entrano quasi sempre. Per tutta la mia vita ho incrociato, ma quella volta l’ho sbagliato. È successo per qualcosa. Lautaro Martínez sarebbe stato il quinto rigorista. Il sesto sarei potuto essere io, se l’allenatore avesse voluto. C’è una gerarchia, sa che gli voglio bene, è un buon giocatore e una brava persona. Ma non credo mi avrebbe chiesto di batterlo… Come doveva scegliermi se venivo dal rigore sbagliato con l’Olanda. Ma se mi avesse chiesto, avrei detto di sì”.

Foto: Instagram Lautaro