Enzo Fernandez: “Possibili sanzioni al Manchester City? Inutile stressarsi, non dipende da noi”

17/10/2026 | 12:10:43

Intervistato da La Nacion, Enzo Fernandez ha parlato delle questioni societarie che vedono coinvolto il Manchester City: “Queste sono questioni che spettano alla società e noi, come giocatori, non possiamo influenzarle più di tanto. Cerchiamo di concentrarci sugli allenamenti, sulle partite e sulle vittorie da ottenere. Ovviamente, veniamo tenuti informati su ciò che accade, ma non avrebbe senso stressarci per qualcosa che è fuori dal nostro controllo” ha detto il centrocampista del City.

Foto: Instagram Enzo Fernandez

