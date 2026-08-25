Enzo Fernandez-Manchester City, in arrivo una nuova offerta al Chelsea

25/08/2026 | 14:08:37

Enzo Fernandez è il grande nome per il centrocampo del Manchester City. L’argentino è stato escluso dalla formazione titolare per la partita d’esordio stagionale del Chelsea, ieri contro il Fulham. Il venticinquenne è subentrato dalla panchina negli ultimi 25 minuti, il suo futuro sembra sempre più lontano da Londra. Il club allenato da Maresca insiste, è previsto un nuovo tentativo al rialzo verso i Blues. Come rivelato a inizio luglio da Gianluigi Longari, Enzo Maresca ha richiesto come priorità alla dirigenza dei Citizens il centrocampista argentino.

Foto: Instagram Chelsea

