Enzo Fernandez e Lautaro (con due assist di Messi): l’Argentina ribalta l’Inghilterra e va in finale

15/07/2026 | 23:03:18

L‘Argentina ribalta l’Inghilterra 2-1 e vola in finale contro la Spagna. Vantaggio Inghilterra al 55′ con Gordon. Poi gli inglesi si abbassano ed esce l’Argentina. All’86’ Enzo Fernandez trova il pari su assist di Messi, ma non è finita. Al 92′ Lautaro regala la finale a Scaloni. Palo di Mac Allister, sugli sviluppi dell’azione, cross di Messi e colpo di testa vincente di Lautaro Martinez al 92′.

foto x argentina