Ufficiale: Elimelech Enyan è un nuovo centrocampista della Virtus Francavilla

La Virtus Francavilla, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista classe 2001 Elimelech Enyan. Il calciatore ha firmato un contratto triennale come riferisce il club nella seguente nota:

“Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Elimelech Enyan fino a giugno 2024. Il centrocampista italo-ghanese, classe 2001, nato a Giugliano in Campania, è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, prima nell’Under 17 poi nella Primavera clivense con la quale ha collezionato circa 45 presenze, 3 gol e 6 assist, con una media di 1.2 cross per singola gara. Il calciatore è già a disposizione di mister Taurino per la gara di domenica contro il Taranto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virtus Francavilla Calcio (@virtusfrancavillacalcio)

Foto: Instagram Virtus Francavilla