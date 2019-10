Commisso: “Chiesa sta bene. Farei lo stadio domani. Ribery mi prende in giro”

A tutto Commisso. Il patron della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente da New York, durante l’evento al Columbus Day, all’interno del quale vi è stata anche la sfilata di un carro in onore del club gigliato. “Mi sto godendo questa giornata, è per tutti gli italiani ed i tifosi della nostra squadra che vivono qui in America. Stadio? Ci sono sia i soldi che le intenzioni, vogliamo fare le cose fast fast. Lo farei domani se fosse per me. Sarò a Firenze il 25 ottobre”.

Parole importanti anche quelle spese per Frank Ribery: “Quel ragazzo gioca bene ma continua a farmi degli scherzi. Fa finta di farsi male. Ha rifiutato la Cina per noi, voleva giocare ancora il vero calcio, quello che c’è in Italia”.

Tranquillo, il presidente, anche sulle condizioni di Chiesa: “Mi hanno detto che sta bene, non so altro, ma mi hanno detto che non c’è da preoccuparsi”. Sulla squadra: “Lavoriamo per migliorarci, pensando giorno dopo giorno. Ora testa al Brescia. Champions? Ci godiamo il Columbus!”

Foto: Twitter Fiorentina