Entella, il presidente Gozzi: “Il girone B è quello più difficile, dobbiamo resettare la testa e pensare ai playoff”

Il presidente della Virtus Entella ha commentato il mancato passaggio diretto della sua squadra in Serie B, spiegando i motivi alla Repubblica: “Naturalmente il rimpianto c’è, abbiamo fatto più punti di tutti a livello professionistico. Una rincorsa esaltante. Il campionato sembrava chiuso a Natale. Con Lucchese e Recanatese abbiamo avuto sfortuna e mancanza di lucidità. La palla non voleva entrare. Ora bisogna resettare e recuperare forze, soprattutto a livello mentale, ma questo probabile spostamento dei play off non aiuta nessuno. A Siena abbiamo dato un segnale importante. Siamo stati tosti e cinici. Il girone B è stato il più difficile dei tre gironi. Basta vedere la classifica e c’è una spaccatura enorme tra le prime e le altre, come nel C. Una voragine”.

Foto: Twitter Virtus Entella