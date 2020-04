Entella, il presidente Gozzi: “D’accordo con Stirpe, torniamo in campo in autunno”

Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella, si è dichiarato in accordo con le dichiarazioni del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe: “Ha anticipato una posizione che poi ha portato avanti la FIFA – ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport – Bisogna tornare in campo quando ci potrà essere il pubblico. Se si può, facciamolo in autunno. E la stagione 2020-21 sarà tutta nel 2021, da gennaio a ottobre, e così nel 2022 quando ci sarà lo stop per i Mondiali del Qatar.”

Foto: sito ufficiale Virtus Entella