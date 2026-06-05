Enrique Riquelme: “Mourinho? Penso che sia un grande allenatore, ma il suo profilo non è adatto in questo momento”

05/06/2026 | 10:00:19

Il candidato alla presidenza del Real Madrid Enrique Riquelme, ha parlato ai microfoni di Radio MARCA. Queste le sue parole:

“A dire il vero, mi sono candidato solo per la questione della vendita del club. Ovviamente, volevo vincere. Ma la ragione principale era cercare di fermare la vendita. Tuttavia, alcune persone molto interessanti si sono unite alla campagna. Ho incontrato di persona molti soci e membri dei club dei tifosi in tutta la Spagna. Per loro sono importanti i piccoli dettagli che i soci hanno perso. Sono felice di portare queste cose alla ribalta e di lottare per quei piccoli dettagli che prima non esistevano. Mourinho? Penso che Mourinho sia un grande allenatore. Ha allenato molte delle migliori squadre al mondo, incluso il Real Madrid. Ma il suo profilo non è adatto in questo momento, anche se questo non toglie nulla al fatto che sia un grande allenatore”.

Foto: Instagram personale