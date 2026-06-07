Enrique Riquelme: “Dopo 20 anni, finalmente le persone possono votare”

07/06/2026 | 12:05:17

Il candidato alla presidenza del Real Madrid Enrique Riquelme, ha parlato ai media presenti a Valdebebas dopo aver votato. Queste le sue parole:

“Dopo 20 anni, finalmente le persone possono votare. Il mio impegno nei confronti di tutti i soci del Real Madrid era che, se ci fossimo candidati, il nostro obiettivo primario sarebbe stato quello di impedire la vendita del club e poi di creare un progetto professionale, serio ed entusiasmante. Credo che abbiamo ampiamente mantenuto questa promessa. Spero che tutti siano riusciti a venire a votare, cosa che apprezzo moltissimo. So che oggi Madrid è completamente paralizzata dal traffico. Ho visto tantissime persone e sono davvero emozionato e grato a tutti quei soci del Real Madrid che sono venuti a valutare una candidatura seria, una candidatura che mette i soci al centro di tutto dopo 20 anni di abbandono, se non avessimo fatto questo passo il club sarebbe stato davvero in vendita. Le elezioni di oggi non sono delle normali elezioni del Real Madrid dopo 20 anni; sono probabilmente un referendum. Se non lo avessimo fermato oggi e i soci del Real Madrid non avessero votato, queste sarebbero probabilmente state le ultime elezioni del Real Madrid, almeno come le conosciamo oggi. È stato anche un progetto estremamente entusiasmante, dal punto di vista sportivo, e prometto a tutti i soci che le promesse fatte saranno mantenute. Questo vale per l’aspetto sociale, per quello sportivo e, in ambito istituzionale e finanziario, abbiamo bisogno di trasparenza”.

Foto: Instagram personale