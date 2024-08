Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi, domani arriveranno le firme. L’Avellino prenderà dal Taranto il difensore centrale classe 2001 Patrick Enrici, in Puglia andrà l’attaccante Ignacio Lores Varela (un colpo importante per la Serie C), il Taranto riceverà anche un conguaglio. Siamo ormai allo scambio dei documenti.

Foto: Sito Avellino