Ennesimo record per Cristiano Ronaldo: è il miglior marcatore di sempre degli Europei. Staccato Platini

Cristiano Ronaldo vuol dire record. Tre i record battuti dal fuoriclasse portoghese nella gara contro l’Ungheria e un quarto è vicino ad essere raggiunto.

Solo giocando, come detto ieri, CR7 ha scritto un record assoluto, ovvero quello di giocare in 5 edizioni dei campionati Europei (2004-2008-2012-2016-2020), mai nessun giocatore c’ era arrivato, con 17 calciatori fermi a 4 Europei disputati. Ronaldo ha inoltre segnato in tutte e 5 le edizioni, quindi nuovo record per lo juventino.

Infine, con la doppietta segnata nel finale all’Ungheria, Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 11 gol nella storia delle fasi finali degli Europei, diventando il miglior marcatore di sempre della competizione. Bastava un gol per superare Platini, i due erano appaiati in vetta con 9 reti alla vigilia della manifestazione.

Con questa doppietta Ronaldo è arrivato a 11 reti, da solo in vetta, quasi irraggiungibile.

E non solo, con i due gol odierni, Cristiano è arrivato a quota 106 gol in Nazionale, arrivando a -3 dal record di Ali Daei con l’Iran che è il miglior marcatore della storia con una nazionale. Ronaldo è vicino a raggiungere e superare anche questo record ambito.

Cristiano Ronaldo 🤩 ⚽️ All-time EURO top scorer (11 goals)

🇵🇹 All-time top scorer for Portugal (106 goals)

👕 First player to appear at 5 EURO final tournaments

👏 First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

foto: twitter Uefa Euro 2020