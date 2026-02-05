Endrick show a Lione: “Ma non sono come Benzema, è avanti anni luce a me”

La nuova avventura di Endrick con la maglia del Lione è iniziata nel migliore dei modi, il francese è già andato in gol cinque volte in cinque partite. E parlando in sala stampa ha commentato anche il paragone che si è fatto con Karim Benzema, anche lui passato da Lione e Real nel corso della carriera: “Karim è anni luce avanti a me. È un grande giocatore, spero che le cose vadano bene per lui all’Al-Hilal. Sono molto felice di essere qui, di essere dove ha giocato Karim “, ha detto l’attaccante brasiliano.

