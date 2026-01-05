Endrick: “Scelto il Lione perché volevo giocare, ho deciso per me e la mia famiglia”

05/01/2026 | 18:00:19

Endrick si presenta da nuovo giocatore del Lione, l’attaccante ha parlato in conferenza stampa: “Quando ho capito che il Lione era il mio percorso di vita, ho iniziato a guardare come giocava la squadra. Ho parlato con Paulo Fonseca. Quando il Lione mi ha contattato, è stato un momento molto importante per me, per mia moglie e per la mia famiglia. Volevo partire per giocare. Quando è arrivata la chiamata del Lione, mi sono detto wow!”

Foto: Instagram Real Madrid