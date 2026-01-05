Endrick racconta: “Ancelotti mi ha spinto ad andare a Lione per giocare con continuità”

05/01/2026 | 21:24:30

Uno dei trasferimenti più interessanti di questo mercato di gennaio è il prestito della stellina brasiliana Endrick dal Real Madrid al Lione.

Il giovane brasiliano ha così parlato della sua scelta a L’Equipe: “Quello che dico ai miei cari è che per me sono stati i migliori mesi della mia carriera. Perché ho avuto il tempo di stare con mia moglie, costruire la mia casa e la mia vita. E credo che senza questa base, non si possa fare nulla. Quindi, questi mesi per me sono stati i migliori. Ho potuto diventare un uomo completo, un marito migliore e una persona migliore. E ho potuto concentrarmi sul mio lavoro. Questo è quello che ho fatto in questi sei mesi. Quindi, in realtà, ho preso del tempo per questo. E oggi sono una persona migliore. Sono felice, ringrazio Dio per questo. Lo ripeto, sono stati i sei migliori mesi della mia vita”.

La rivelazione che Ancelotti gli ha consigliato Lione: “Sì, ne ho parlato con Carlo, mi ha dato indicazioni su cosa potevo fare, cosa dovevo fare per migliorare ed è qualcosa che mi ha molto toccato, ho voluto seguire i suoi consigli”, ha ammesso il 19enne brasiliano. “I suoi consigli erano davvero di partire, di giocare, di sviluppare il mio calcio, dove potevo giocare, dove potevo essere felice. Ed è qualcosa che era molto importante per me. Questa decisione è mia, ma ovviamente c’è stato un po’ di Carlo, perché è un grande allenatore, ho lavorato con lui, mi sono sviluppato molto con lui. Il mio obiettivo ora è lavorare per poter giocare e aiutare il Lione a vincere, perché voglio sempre vincere e il mio obiettivo è che l’OL finisca la stagione il più in alto possibile in classifica”.

Foto: X Copa America