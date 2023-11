Endrick: “Paragone con Pelé? Nessuno sarà mai come lui, è il re del calcio”

“Non mi dà fastidio non segnare gol, perché so che le cose miglioreranno naturalmente. Devo solo mantenere la mia mente forte. Le critiche non diminuiranno e dovrò sopportarle sempre di più”. Queste parole portano la firma di Endrick Felipe Moreira de Sousa, calciatore del Palmeiras e futura stella del Real Madrid.

Infine, sul paragone con Pelé: “A volte mi chiedo: perché tanti media si sono concentrati su di me? Non ho mai chiesto questo. Ci sono situazioni che oltrepassano il limite. Nessuno sarà mai come Pelé, lui è il re del calcio”.

Foto: Endrick Instagram