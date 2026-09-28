Endrick: “Non è difficile essere un calciatore, lo è faticare dal lunedì alla domenica. Noi professionisti facciamo ciò che amiamo”

28/09/2026 | 12:48:56

L’attaccante del Real Madrid e della Nazionale brasiliana, Endrick, ha concesso un’intervista a GloboEsporte. Queste le sue parole:

“Noi calciatori affrontiamo una pressione enorme, ma dobbiamo essere grati per ciò che il calcio ci offre. Certo, ci sono momenti di forte pressione, ma il calcio ci regala cose meravigliose che possono cambiare la vita delle nostre famiglie. Non è difficile essere un calciatore. Certo, certe cose che accadono sono difficili, ma non possiamo affermare che essere un giocatore sia difficile. Ciò che è difficile è essere qualcuno che si sveglia alle 5 del mattino per andare a lavorare, faticando dal lunedì alla domenica. Siamo nel mondo del calcio, facciamo ciò che amiamo di più e guadagniamo soldi che possono cambiare la vita delle nostre famiglie. Dobbiamo solo ringraziare Dio per questo momento”.

Foto: Instagram Real Madrid