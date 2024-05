Endrick, l’addio in lacrime al Palmeiras : “Chiedo solo di non essere mai dimenticato”

Il Palmeiras ha giocato nella notte l’ultima partita della fase a gironi della Copa Libertadores contro il San Lorenzo, terminata 0-0. Risultato non decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi dal momento che era stata già ottenuta. Tuttavia è stata l’occasione per salutare Endrick, all’ultima partita con il club prima del grande salto in Europa direzione Real Madrid. A venti minuti dalla fine del match il tecnico Abel Ferreira lo ha sostituito e l’intero stadio lo omaggiato, non poteva essere altrimenti. A fine del match anche il meritato giro di campo per il diciassettenne , travolto inevitabilmente da un turbinio di emozioni. L’attaccante classe 2006, uno dei talenti più luminosi in circolazione pronto a prendersi le luci della ribalta, ha parlato nel post partita: “Chiedo solo di non essere mai dimenticato, perché io non dimenticherò mai questi tifosi. E spero di incontrarci di nuovo”.

Foto: instagram Endrick