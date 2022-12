Endrick: “Il Real è il club più importante al mondo. L’ho scelto per Vinicius e Cristiano Ronaldo”

A inizio dicembre, il Real Madrid ha compiuto l’acquisto di calciomercato del futuro, assicurandosi il classe 2006 Endrick dal Palmeiras. Intervenuto ai microfoni di Marca, il talento brasiliano si è così presentato ai nuovi tifosi: “Sono molto felice, ma tengo i piedi per terra. Non ho ancora vinto nulla. Ringrazio Dio per il presente, e il futuro gli appartiene. Nel 2024, quando andrò al Real Madrid, spero di fare buone stagioni, ma per il momento sono al Palmeiras: li appoggierò da lontano. Il Real è la squadra più grande di tutte. Vinicius mi ha mandato molti messaggi. Poi il mio idolo, Cristiano Ronaldo, ha giocato al Real. Questi sono i motivi della mia scelta, e credo di aver preso quella giusta”.

Foto: Endrick Instagram