Endrick, il Lione favorito nella corsa all’attaccante

01/11/2025 | 16:19:34

Il futuro di Endrick sarà lontano dal Real Madrid. Rimasto ai box per diverse settimane a causa di un infortunio, Endrick si è visto superare da Gonzalo Garcia come alternativa di Kylian Mbappé ed è sceso nelle gerarchie di Xabi Alonso. Di conseguenza, non ha giocato un solo minuto in questa stagione. Secondo Footmercato, nonostante una forte interesse anche di Leverkusen e Porto, il Lione è la favorita per assicurarsi il talento dei Blancos classe 2006.

Foto: Instagram Real Madrid