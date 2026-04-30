Endrick: “Ho preferito andare al Lione per garantirmi un posto al Mondiale. Al Real giocavo poco”

30/04/2026 | 19:56:00

Il Lione ha concluso un affare clamoroso, la scorsa sessione invernale, ingaggiando il brasiliano Endrick, in prestito secco dal Real Madrid fino a giugno. Una scelta voluta anche dal ragazzo, che al Real giocava poco.

Queste le sue parole a The Guardian: “Ho avuto un infortunio complicato e ho perso molto tempo. Mi ha tenuto lontano da molte partite, allenamenti e lavoro. Non potevo competere. Quando ti infortuni, perdi tutto. Perdi la possibilità di lottare per un posto. Queste sono cose oltre il mio controllo. Avevo davvero paura. Ho pianto diverse volte. Quella è una cosa che fai in privato. Non sapevo come gestire il mio infortunio, cosa aspettarmi. Non sai se avrai una ricaduta, se manterrai la tua forza, se tornerai più debole. Quello ti influenza molto. Ti spaventi del futuro. Ma sapevo che dovevo continuare. Se avessi avuto un altro infortunio, sarei passato attraverso l’intero processo di nuovo. Sapevo che quando fossi tornato, avrei dovuto dare il mio meglio”.

Intanto Endrick conta i giorni che lo separano dal Mondiale, al quale spera di poter partecipare, in attesa della chiamata ufficiale del ct Carlo Ancelotti tra meno di un mese: “Il mio primo desiderio è giocare la Coppa del Mondo. Ho bisogno di essere lì. Quello è il mio primo pensiero. Prima di pensare al titolo, ho bisogno di fare il mio lavoro bene al Lione. Sono concentrato qui. Ho bisogno di giocare bene in queste partite rimanenti per assicurarmi il mio posto. Il mio sogno è giocare la Coppa del Mondo e aiutare il mio paese. Farò il mio meglio per aiutare il Brasile”.

Foto: Instagram personale