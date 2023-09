Endrick: “Ho parlato con Ancelotti a Madrid. Mbappe? Sarebbe meraviglioso”

Il talento brasiliano Endrick, prossimo al trasferimento al Real Madrid, ha parlato così ai microfoni di TNT Sports Brasil:

“Quando sono venuti in vacanza in Brasile abbiamo potuto parlare con Vinicius e Rodrygo. Vini mi ha spiegato come sono le cose lì… Quando mi dicono com’è Madrid, io mi immagino già lì… Cerco di non pensare troppo per non essere in ansia. Ancelotti? Ho avuto modo di parlare con lui quando ero a Madrid, a casa di Ronaldo, e ringrazio il mister per tutti i consigli che mi ha dato. Ora sono più tranquillo, con la mia famiglia, concentrato solo a fare bene con il Palmeiras e arrivare a Madrid, voglio dare gioia ai loro tifosi, sono uno di loro, non l’ho mai nascosto. La 9 per ora è a disposizione? Il numero è la cosa meno importante. So che indosserò una maglia pesante. Se inizio con quel numero o con un altro, lavorerò lo stesso. Vinicius ha iniziato con 28, poi 25, 20 e ora 7, che è una responsabilità enorme. Mbappé a Madrid nel 2024? Sarebbe meraviglioso. Sarebbe fantastico se venisse“.

Foto: Endrick Instagram