Endrick: “Ho appreso molto da Suarez. Benzema? Calciatore spettacolare in tutti i sensi”

Il talento del Palmeiras Endrick, prelevato dal Real Madrid, ha rilasciato un’intervista a Marca, in cui ha parlato tra le altre cose anche dei modelli ai quali si ispira: “Ho appreso tanto da Luis Suarez. Ho visto tante partite con il Barcellona. Di tutti i suoi gol me ne resta uno contro il PSG, dopo aver superato Thiago Silva e David Luiz. Suarez ha contribuito tantissimo al calcio brasiliano. Benzema? Ha tutte le qualità per essere un perfetto attaccante, nonostante attualmente sia in Arabia Saudita, e lo dimostra il fatto che abbia giocato per molti anni nel Real Madrid. Sa capire perfettamente il gioco, è un giocatore spettacolare in tutti i sensi. E’ stato il miglior attaccante del mondo per parecchio tempo. Anche Harry Kane e Haaland hanno le qualità giuste per essere il prototipo dell’attaccante ideale”.

Foto: Instagram Endrick