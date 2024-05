Endrick: “Giocare nel Real Madrid è sempre stato il mio sogno. Nella squadra migliore al mondo”

Endrick promesso sposo del Real Madrid, ha parlato della sua scelta futura con i blancos.

Queste le sue parole ad As: “Non è stata una scelta, il Real Madrid è sempre stato un sogno. Non ho dovuto scegliere nulla, ho semplicemente realizzato un sogno. Ho già incontrato tutti. Nella squadra più forte del mondo, in ogni partita chiunque può sorprendere, come abbiamo visto. Impossibile dire chi sia il migliore in un club come questo. Il Real ha sempre tre o quattro giocatori che potrebbero essere scelti come i migliori al mondo”.

Foto: Instagram Endrick