Endrick: “Felice dell’esordio in Ligue 1. Atmosfera fantastica. Pubblico caloroso”

19/01/2026 | 13:30:34

Esordio in Ligue1 per Enrick con la maglia del Lione.

Queste le sue parole: “È una sensazione incredibile. Il pubblico è stato fantastico, non smetteva mai di cantare e sostenere la squadra. Vedere lo stadio così pieno mi ha lasciato senza parole. Prima di giocare ho avuto la possibilità di visitarlo e respirarne l’atmosfera: è stato il match ideale”. Per il suo debutto in Ligue 1, il brasiliano non ha segnato, ma ha fornito l’assist vincente per il gol di Abner: “Voglio sempre segnare per aiutare la squadra, ma se non ci riesco, il mio obiettivo è contribuire con passaggi o con la difesa. Sono molto contento per Abner, ma soprattutto per la vittoria. Dio sia lodato, abbiamo conquistato tre punti fondamentali”. Riguardo alla seconda metà del match, Endrick ha ammesso qualche calo: “Forse ci siamo un po’ rilassati, ma abbiamo comunque avuto il controllo della palla. Dobbiamo lavorare su questo. Ora pensiamo al prossimo incontro, questo è già passato”. Infine, parlando della vita nello spogliatoio e della sua integrazione: “Sono molto legato ad Abner e Afonso. La squadra è unita, tutti collaborano e scherzano insieme. Voglio vincere, questa stagione deve essere memorabile. Ci divertiremo e daremo il massimo per far felici i tifosi”.

Foto: Instagram personale