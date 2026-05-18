Endrick è già tornato a Madrid. Ora attende Ancelotti e…Mourinho

18/05/2026 | 11:23:23

Endrick ha già lasciato Lione per fare ritorno a Madrid, come riportano media spagnoli, e ora attende di capire il suo futuro. Il giovane brasiliano scoprirà lunedì sera se farà parte della rosa della Seleção per i Mondiali del 2026. Una convocazione molto attesa, che confermerebbe i progressi visti in Francia alla corte di Fonseca negli ultimi mesi, coronati da 8 gol e 8 assist in 21 presenze. Poi l’attaccante attenderà la conferma del ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid per scoprire se rientrerà nei suoi piani per la prossima stagione.

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