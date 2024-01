Endrick: “Mi paragonano a Pelé o Ronaldo, ma sono me stesso”

Endrick, stella del Palmeiras e futuro giocatore del Real Madrid, nel corso di un’intervista concessa a CazeTV, ha parlato della pressione che riceve nel suo paese d’origine: “Ci sono persone che parlano e dicono che io sono il nuovo Pelé, il nuovo Ronaldo. Io voglio solo essere Endrick, il resto di quanto si dice per me non è importante. Ho una grande responsabilità, voglio abbattere la pressione perché tutto ciò può aiutare la mia famiglia e può essere da esempio per altri giovani”. Sulle sue ambizioni: “Le Olimpiadi per me sono un sogno, come lo è la Copa America. Ora sono concentrato solo sul pre-olimpico”.

Foto: Instagram Endrick