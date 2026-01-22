En-Nesyri-Juve nel vivo: il ds Ottolini in Turchia per chiudere
Assalto a Youssef En-Nesyri dopo un lungo inseguimento a Mateta. Da qualche giorno la Juventus pensa al piano B, al punto che dalla Turchia il giornalista Yagiz Sabuncuoglu annuncia l’imminente arrivo del direttore sportivo Ottolini a Istanbul per sbloccare l’operazione. En-Nesyri sta dando priorità alla Juve (anche il Napoli lo ha cercato) per un’operazione che potrebbe essere prestito oneroso con diritto di riscatto.
