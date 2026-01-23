En-Nesyri e la Juventus: countdown per il via libera

La Juventus ha lavorato anche oggi sull’affare Youssef En-Nesyri dopo aver raggiunto l’accordo con il Fenerbahce che vi abbiamo raccontato ieri, svelando le cifre e la formula. E siamo ormai a un passo dal traguardo. La giornata di oggi è servita, con un blitz che si è protratto, per spiegare al centravanti marocchino il programma tecnico che la Juve ha voglia di sottoporgli. Il Fenerbahce ha accettato il prestito con diritto di riscatto, come tutti i calciatori En-Nesyri vorrebbe garanzie sul fatto di poter restare a Torino per più di cinque mesi. Ma è stato lui a mettere la Juve in cima alla lista delle preferenze, come segnalato già la scorsa settimana dalla Turchia. Quindi adesso la necessità è quella di accelerare per consegnare un nuovo centravanti a Spalletti.

Foto: Instagram personale