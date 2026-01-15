En-Nesyri e il Napoli: conferme totali. Ma c’è un passaggio obbligato

15/01/2026 | 10:50:42

Ci sono conferme totali rispetto all’indiscrezione lanciata da Trt Spor in relazione al forte interesse del Napoli per l’attaccante marocchino Youssef En-Nesyri. Possiamo aggiungere che tra le tre o quattro soluzioni quella relativa a En-Nesyri è la pista oggi più praticabile per la totale apertura del Fenerbhace al prestito con diritto di riscatto. Tra l’altro En-Nesyri ha segnato ieri il rigore pesantissimo che ha consentito al Marocco di approdare alla fine di Coppa d’Africa, quindi ci sarebbe da aspettare ancora per qualche giorno. Ma per chiudere c’è un passaggio obbligato ovvero che esca uno tra Noa Lang e Lucca, quest’ultimo per ora continua a prendere tempo con tutte le soluzioni stranieri. Nei giorni scorsi Lucca era stato proposto dal sul agente in prestito anche alla Juventus.

foto insta nesyri