En-Nesyri: “Ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma non siamo stati fortunati”

La sua doppietta non è servita al Siviglia per strappare il pass qualificazione per i quarti di finale di Champions. A ridosso del pareggio sul campo del Borussia Dortmund, l’attaccante del Siviglia, Youssef En-Nesyri ha parlato così ai microfoni di Movistar: “Non siamo contenti del risultato. Abbiamo giocato molto bene, ma non siamo stati fortunati: loro hanno avuto un’occasione e sono riusciti a segnare. Volevamo andare avanti nella competizione. Sono comunque contento dell’impegno messo in campo dalla squadra, ci abbiamo provato fino all’ultimo”.

Foto: Twitter siviglia