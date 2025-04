Emre Can: “Ottimo pareggio con il Bayern. Abbiamo riscattato la figuraccia in Champions”

Emre Can, capitano del Borussia Dortmund, ha parlato alla Bild dopo il 2-2 con il Bayern.

Queste le sue parole: “Alla fine, un meritato 2-2. Fa strano, devo dirlo, perché volevamo davvero i tre punti. Ma prendiamo comunque un punto, anche se ne avevamo disperatamente bisogno. Un punto non basta, considerando la nostra situazione attuale”.

Prosegue il centrocampista tedesco, con un passato anche in Serie A con la maglia della Juventus: “Abbiamo molto da recuperare. Ma non ha senso calcolare dove potremmo arrivare. Dobbiamo semplicemente vincere le partite. È stata una buona reazione, in ogni caso. Oggi siamo stati più aggressivi. Era una situazione completamente diversa rispetto al Barcellona”.

“Ci siamo spostati bene, da destra a sinistra. La linea difensiva era buona. Forse al momento siamo più stabili con la difesa a tre. Tuttavia, non credo sia una questione di sistema, ma piuttosto di atteggiamento. L’atteggiamento mercoledì non era buono, oggi sì. L’allenatore ha trovato le parole giuste e ci ha mostrato cosa è andato storto e quale dovrebbe essere il punto di riferimento”.

Foto: sito Borussia