Emre Can: “Lisbona sarà un inferno”

Oggi, alle ore 21:00, andrà in scena il match tra Sporting Lisbona e Borussia Dortmund. A parlarne, ai canali ufficiali del proprio club, è stato il centrocampista del Dortmund Emre Can. Queste le sue parole: “Giocare in Champions è sempre bello. Sappiamo cosa c’è in palio e proprio per questo non sarà una gara facile. Sono già stato qui qualche anno, ma ci concentreremo su di noi. Speriamo di vincere. Lisbona sarà decisamente un inferno. Lo Sporting è una squadra di livello top, non è primo in campionato per caso. Hanno attaccanti fortissimi, ma anche noi abbiamo qualità e la prossima settimana saranno loro a venire da noi. Oggi daremo tutto. Qualunque cosa accada, che tu faccia gol o lo subisca devi sempre rimanere in gara e mantenere la calma. Questo è molto importante perché un gol può fare la differenza”.

FOTO: Twitter Dortmund