Emre Can: “L’esultanza di Ronaldo? Lui può fare come ritiene”

Nel corso di un’intervista rilasciata alla Bild Emre Can è tornato sulla famosa esultanza di Cristiano Ronaldo dopo la tripletta all’Atletico Madrid. “Dopo quanto fatto da Simeone all’andata, Cristiano è autorizzato ad esultare come crede. A maggior ragione dopo la sua straordinaria prestazione. Tutti nello stadio sapevano chi fosse il destinatario della sua esultanza. Ci troviamo benissimo con Cristiano, ha ingoiato diversi bocconi amari. Voleva rispondere e l’ha fatto in modo incredibile con quella tripletta. Lui non fa la star, ringrazia per qualsiasi cosa e lo fa con tutti“.

Foto: Twitter ufficiale Juve