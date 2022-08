Emre Can: “Lasciai il Bayern dopo aver parlato con Guardiola. L’esperienza alla Juve fu importante”

Emre Can, centrocampista e anche difensore del Borussia Dortmund, con un passato anche alla Juventus, ha parlato al sito ufficiale del Borussia Dortmund, dove ha ripercorso la sua carriera e ha spiegato anche l’addio al Bayern da giovanissimo.

Queste le sue parole: “Sono molto grato per l’esperienza che ho potuto avere sulle mie stazioni. Sono maturato come calciatore e come persona. Gli anni all’estero sono stati fantastici. In Inghilterra c’è il grande calcio, il contrasto, la palla lunga precisa. A differenza dell’Italia, dove la tattica è in primo piano, ma sono onorato di aver giocato in grandi club come Liverpool e Juve”.