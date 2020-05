Emre Can getta la spugna: “Titolo? Il Bayern è troppo lontano, dobbiamo essere realisti”

Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund ex Juventus, ha parlato della lotta per il titolo dopo la sconfitta nel Klassiker contro il Bayern: “Abbiamo dato tutto. Certamente non abbiamo giocato male. Mancava sempre il tocco finale, alla fine. Dobbiamo essere realisti, il Bayern ha sette punti di vantaggio. Dobbiamo focalizzarci su noi stessi e cercare di vincere le partite che restano. Se nulla accadrà, il Bayern sarà campione”.