Emre Can furioso: “L’esclusione dalla Champions è scioccante. Sarri non mi ha neanche spiegato il perché”

Ieri sera, la Juventus ha comunicato l’elenco ufficiale dei giocatori che potranno prender parte alla prossima Champions League e oltre a Mario Mandzukic, tra gli esclusi è rientrato a sorpresa anche Emre Can. Interrogato a riguardo in una conferenza stampa dal ritiro della Nazionale tedesca, il centrocampista ha espresso tutta la sua amarezza per la scelta e per il modo il cui essa gli è stata comunicata. Queste le sue dichiarazioni, raccolte da Sport1.de: “Non me lo aspettavo, è stato davvero scioccante per me. Mi è stato promesso qualcos’altro la scorsa settimana e ora non riesco proprio a capire. Ho ricevuto una chiamata di un minuto dall’allenatore che, senza dare spiegazioni, mi ha detto che non sarei stato nell’elenco. Non posso spiegare il perché, non me lo hanno detto. In estate ho parlato con il club e con il mio agente, perché c’era il PSG, ma abbiamo deciso di rimanere alla Juventus a condizione di giocare la prossima Champions League. Me lo hanno assicurato, e solo un giorno dopo mi hanno escluso dalla lista. Ci saranno conseguenze al mio rientro, parlerò con il club, perché io voglio giocare la Champions”

Foto: twitter Juventus