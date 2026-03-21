Emre Can dopo il rinnovo con il Borussia Dortmund: “Sono un tifoso di questo club, voglio tornare presto”

21/03/2026 | 15:43:32

Emre Can ha parlato in conferenza stampa dopo il rinnovo con il Borussia Dortmund fino al 2027: “Dopo più di sei anni posso dire senza dubbio di essere un tifoso del Borussia, dentro e fuori. Sono estremamente orgoglioso di poter giocare per questo club. Sono felice di restare al Borussia Dortmund. Ringrazio il club per il supporto; iIl mio obiettivo è tornare in campo il prima possibile. Ora concentrerò tutte le energie per tornare in forma e al massimo, pronto a dare il mio contributo alla squadra”

foto x borussia